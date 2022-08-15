Гравців Динамо переглядали скаути АПЛ

Гравці Динамо зацікавили клуби АПЛ

Джерело - Чемпіон.

На матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм – Динамо (1:2) були присутні скаути Вест Гема, Евертона і Брентфорда.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

Відзначається, що в Англії зараз найбільше стежать за захисником Іллею Забарним. Також є зацікавленість до вінгера Віктора Циганкова.

Окрім них, у шорт-лист англійських команд входять центрбек Денис Попов та півзахисник Микола Шапаренко.

Нагадаємо, поєдинок Динамо - Бенфіка відбудеться у середу, 17 серпня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 21:45.