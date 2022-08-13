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Анчелотті назвав дату завершення своєї кар'єри

Сьогодні 18:55 255 0
Тренер відпрацює контракт із Реалом до кінця
Анчелотті назвав дату завершення своєї кар'єри
#Карло Анчелотті

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відпрацює нинішній контракт із клубом, який діє до літа 2024 року, що стане останнім у його тренерській кар'єрі.

Про це повідомляє 90min.

Анчелотті розпочав самостійну тренерську кар'єру у 1995 році. Працював із Реджиною, Пармою, Ювентусом, Міланом, Челсі, ПСЖ, Реалом, Баварією, Наполі та Евертоном.

63-річний італієць чотири рази вигравав Лігу чемпіонів та став першим тренером, який виграв усі ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Відзначимо, що Анчелотті претендує на приз найкращому тренеру сезону від УЄФА.

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