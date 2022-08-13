Анчелотті назвав дату завершення своєї кар'єри

Тренер відпрацює контракт із Реалом до кінця

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відпрацює нинішній контракт із клубом, який діє до літа 2024 року, що стане останнім у його тренерській кар'єрі.

Про це повідомляє 90min.

Анчелотті розпочав самостійну тренерську кар'єру у 1995 році. Працював із Реджиною, Пармою, Ювентусом, Міланом, Челсі, ПСЖ, Реалом, Баварією, Наполі та Евертоном.

63-річний італієць чотири рази вигравав Лігу чемпіонів та став першим тренером, який виграв усі ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Відзначимо, що Анчелотті претендує на приз найкращому тренеру сезону від УЄФА.