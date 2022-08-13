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Сабо: Іноді сміюся, коли дивлюся матчі Динамо

Сьогодні 16:56 226 0
Сабо: Іноді сміюся, коли дивлюся матчі Динамо
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Йожеф Сабо

Джерело - sportarena.com.

Київське Динамо не пройде Бенфіку у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив колишній тренер киян Йожеф Сабо.

"Луческу - щасливчик. Ну просто щасливий. Іноді, коли матчі дивлюся, я сміюся. Тому, що відбуваються такі моменти, яких не мало бути. Але це, можливо, і добре для нашої команди.

Хоча я вважаю, що Бенфіку Динамо не пройде. Бенфіка - це ТОП-команда, непростий суперник. Я хочу, щоб динамівці пройшли, але це навряд чи станеться.

Бенфіка - забивна команда. Лісабонці обов’язково заб’ють. Вони всі тікають, ми добре знаємо португальців. Вони добре захищаються, гарні у відборі. Але все може бути", - сказав Сабо.

Нагадаємо, що Динамо переграло Штурмі (2:1) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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