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Епіцентр поповнився 11 новими футболістами

Сьогодні 17:11 207 0
Більшість із них мають досвід виступів за команди Першої ліги
Епіцентр поповнився 11 новими футболістами
#Епіцентр

Джерело - ye.ua.

Кам’янець-Подільський футбольний клуб Епіцентр, який донедавна представляв Дунаївці, уклав угоди із 11 новими гравцями. 

Про це повідомляє ye.ua.

Одразу п’ятеро вже ексфутболістів луцької Волині у новій першості в першій лізі гратимуть за кам’янчан. Це брати Крістіни - захисник Владислав та півзахисник Станіслав, захисник Владислав Мороз, півзахисники Микола Миронюк та Олександр Чепелюк.

Має Епіцентр і нових нападників. Зокрема, Юрія Глущука з донецького Олімпіка та Руслана Буряка, кращого бомбардира чемпіонату Хмельницької області 2021 року, який взимку перейшов з теофіпольської Іскри до хмельницького Поділля. Але, як відомо, через повномасштабне вторгнення чемпіонат України не дограли, а тому Буряк не зміг дебютувати за Поділля. З черкаського ЛНЗ перейшов форвард Тарас Пучковський, який у 2019 році відчув першу лігу, коли виступав за київську Оболонь.

Із мукачівського Мункача гравцями Епіцентру стали півзахисники Сергій Стень (у сезоні 2019/2020 років він виступав за львівські Карпати в Другій лізі) та Степан Григоращук. Підписали кам’янчани угоду і з вже ексоборонцем ВПК-Агро Дмитром Шевченком.

Раніше визначився склад учасників та формат Другої ліги.

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