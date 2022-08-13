Епіцентр поповнився 11 новими футболістами

Більшість із них мають досвід виступів за команди Першої ліги

Кам’янець-Подільський футбольний клуб Епіцентр, який донедавна представляв Дунаївці, уклав угоди із 11 новими гравцями.

Про це повідомляє ye.ua.

Одразу п’ятеро вже ексфутболістів луцької Волині у новій першості в першій лізі гратимуть за кам’янчан. Це брати Крістіни - захисник Владислав та півзахисник Станіслав, захисник Владислав Мороз, півзахисники Микола Миронюк та Олександр Чепелюк.

Має Епіцентр і нових нападників. Зокрема, Юрія Глущука з донецького Олімпіка та Руслана Буряка, кращого бомбардира чемпіонату Хмельницької області 2021 року, який взимку перейшов з теофіпольської Іскри до хмельницького Поділля. Але, як відомо, через повномасштабне вторгнення чемпіонат України не дограли, а тому Буряк не зміг дебютувати за Поділля. З черкаського ЛНЗ перейшов форвард Тарас Пучковський, який у 2019 році відчув першу лігу, коли виступав за київську Оболонь.

Із мукачівського Мункача гравцями Епіцентру стали півзахисники Сергій Стень (у сезоні 2019/2020 років він виступав за львівські Карпати в Другій лізі) та Степан Григоращук. Підписали кам’янчани угоду і з вже ексоборонцем ВПК-Агро Дмитром Шевченком.

Раніше визначився склад учасників та формат Другої ліги.