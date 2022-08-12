Визначився склад учасників та формат Другої ліги

Участь у турнірі візьмуть 11 команд

Джерело - ПФЛ.

Визначилися клуби, які зіграють у сезоні 2022/23 Другої ліги, та формат змагань.

Про це повідомляє ПФЛ.

Участь у турнірі візьмуть 11 команд: Васт (Миколаїв), Звягель (Новоград-Волинський), Кремінь-2 (Кременчук), Металург-2 (Запоріжжя), Нива (Бузова), Нива (Вінниця), Реал Фарма (Одеса), Рубікон (Київ), Хуст Сіті (Хуст), Чайка (Петропавлівська Борщагівка) та Полісся-2 (Житомир).

Команди зіграють у два кола. Перше місце напряму вийде в Першу лігу, друге зіграє стиковий матч із передостаннім місцем Першої ліги.

Нагадаємо, Мункач пропустить наступний сезон.