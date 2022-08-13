Манчестер Юнайтед спробує завершити трансфер Де Йонга

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед спробує підписати хавбека Барселони Френкі де Йонга наступного тижня.
Про це повідомляє Diario Sport з посиланням на De Telegraaf.
Англійський клуб вважає, що це цілком можливо, попри конкуренцію з боку Челсі. До того ж головний тренер "синіх" Томас Тухель більше зацікавлений у запрошенні нападника світового рівня, ніж де Йонга, який не виявляє бажання приєднатись до клубу.
Своєю чергою коуч "червоних дияволів" Ерік тен Гаг дуже хоче, аби нідерландець перейшов у МЮ.
Нагадаємо, Де Йонг має намір судитися з Барселоною.