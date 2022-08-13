Манчестер Юнайтед спробує завершити трансфер Де Йонга

Де Йонг може змінити клуб

Манчестер Юнайтед спробує підписати хавбека Барселони Френкі де Йонга наступного тижня.

Про це повідомляє Diario Sport з посиланням на De Telegraaf.

Англійський клуб вважає, що це цілком можливо, попри конкуренцію з боку Челсі. До того ж головний тренер "синіх" Томас Тухель більше зацікавлений у запрошенні нападника світового рівня, ніж де Йонга, який не виявляє бажання приєднатись до клубу.

Своєю чергою коуч "червоних дияволів" Ерік тен Гаг дуже хоче, аби нідерландець перейшов у МЮ.

Нагадаємо, Де Йонг має намір судитися з Барселоною.