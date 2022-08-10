Головне
Динамо здолало Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:02 1880
Гераскевич: Російські спортсмени намагаються зробити себе жертвами
Сьогодні 15:56 220
Шахтар переграв Аль-Адалу у контрольному матчі
Сьогодні 13:55 653
Сабо: Луческу - дуже везучий тренер, куди там Лобановському
Сьогодні 12:55 555
Favbet спрямував на допомогу українській армії понад 30 млн грн
Сьогодні 12:10 329
Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати
Сьогодні 09:09 1888
Визначено найкращого гравця матчу Штурм - Динамо
Сьогодні 08:24 897
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова
Сьогодні 00:44 6582
Штурм - Динамо 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 12331
Бенфіка Яремчука переграла Мідтьюлланн: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 1470
Прямі трансляції

Де Йонга має намір судитися з Барселоною

Сьогодні 17:01 145 0
Агенти де Йонга через юристів сповістили про ситуацію в клубі Асоціацію іспанських футболістів
Де Йонга має намір судитися з Барселоною
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Френкі де Йонг

Джерело - Mundo Deportivo.

Френкі де Йонг має намір відпрацювати свій контракт з Барселоною.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Попри те, що Барселона хоче анулювати чинний контракт де Йонга, він досі має твердий намір відпрацювати свою угоду до 30 червня 2026 року.

Агенти де Йонга через юристів сповістили про ситуацію в клубі Асоціацію іспанських футболістів (AFE), Міжнародну федерацію асоціацій професійних футболістів (FIFPro) і Ла Лігу.

Остання свого часу підтвердила всі оновлення контрактів, здійснені попереднім керівництвом, включаючи "підозрілі" угоди Піке, тер Штеґена та Лангле.

Коментарі ()
Популярне зараз
Штурм - Динамо 1:2. Як це було Штурм - Динамо 1:2. Як це було 12331
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 6582
Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! 7434
Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО Пас на тренера: Луческу продемонстрував чудову техніку в матчі зі Штурмом - ВІДЕО 4539
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4165
Стали відомі всі пари плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Стали відомі всі пари плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 3581
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6744
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 176649 6
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12271
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18814
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 59354
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 40639