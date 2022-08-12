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Президент Вереса Надєїн: Єдиний телепул уже прийнято

Сьогодні 18:01 307 0
Іван Надєїн розповів про ситуацію з єдиним телепулом
Президент Вереса Надєїн: Єдиний телепул уже прийнято
#Верес, #Динамо Київ, #Зоря, #Надеїн, #Рух, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - FanDay.

Динамо, Рух, Зоря та Дніпро-1 мають отримати штрафи, якщо підуть проти єдиного телепула.

Про це повідомив президент Вереса Іван Надеїн.

"Пропозиція Setanta Sports - єдина, яка була прийнята УПЛ та менеджментом клубів, винесена на обговорення, а клуби її підтримали. Більшістю, 12 клубів. Єдиний телепул уже прийнято. Залишилось підписати контракт".

  Повідомлялося: УПЛ застосує до клубів санкції через відмову від телепулу

"Якщо Setanta Sports виставлятиме нам штрафи, то ми переставлятимемо їх на ці клуби. Якщо вони далі не пропускатимуть, то вони взагалі можуть бути виключені зі змагань", - сказав Надеїн.

Нагадаємо, Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.

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