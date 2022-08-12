Динамо, Рух, Зоря та Дніпро-1 мають отримати штрафи, якщо підуть проти єдиного телепула.

Про це повідомив президент Вереса Іван Надеїн.

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"Якщо Setanta Sports виставлятиме нам штрафи, то ми переставлятимемо їх на ці клуби. Якщо вони далі не пропускатимуть, то вони взагалі можуть бути виключені зі змагань", - сказав Надеїн.