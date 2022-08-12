Чотири клуби виступили проти створення єдиного телепулу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі деталі сьогоднішнього голосування за можливе створення єдиного телепулу УПЛ.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Проти пропозиції компанії Setanta виступили 4 клуби – Динамо, Зоря, Дніпро-1 та Рух. Всі інші команди проголосували за, що означає абсолютну більшість, тому єдиний телепул таки повинен бути створений.

Натомість тим, хто відмовився, погрожують санкціями. Йдеться про фінансові штрафи, а згодом про зняття очок та навіть виключення зі змагань.

Раніше повідомлялося, що Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.