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УПЛ застосує до клубів санкції через відмову від телепулу - журналіст

Сьогодні 15:25 291 0
Чотири клуби виступили проти створення єдиного телепулу УПЛ
УПЛ застосує до клубів санкції через відмову від телепулу - журналіст
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі деталі сьогоднішнього голосування за можливе створення єдиного телепулу УПЛ.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Проти пропозиції компанії Setanta виступили 4 клуби – Динамо, Зоря, Дніпро-1 та Рух. Всі інші команди проголосували за, що означає абсолютну більшість, тому єдиний телепул таки повинен бути створений.

Натомість тим, хто відмовився, погрожують санкціями. Йдеться про фінансові штрафи, а згодом про зняття очок та навіть виключення зі змагань.

Раніше повідомлялося, що Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ.

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