Красніков залишив Металіст

Євген Красніков залишив посаду віцепрезидента Металіста та перейшов у СК Дніпро-1.

Про це йдеться в заяві функціонера.

"Шановні вболівальники та друзі! Минуло 17 років з того моменту, як я став спортивним директором "Металіста". З першого дня своєї роботи я відчув вашу неймовірну підтримку, про яку навіть неможливо мріяти.

Ваше ставлення надихало мене на великі звершення. Ви були головним стимулом. 24 години на добу я думав лише про Металіст. Я працював днями, місяцями, роками і ніколи не втомлювався, а навпаки отримував неймовірне задоволення і завжди дякував Богові, що він дав мені шанс працювати у рідному місті та рідному клубі.

Хочу подякувати всім, з ким працював. Олександра Владиленовича Ярославського, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерський та адміністративний штаб та, звичайно, всіх працівників клубу.

Життя диктує свої умови, і сьогодні я прийняв пропозицію Дніпра-1. Мені непросто далося це рішення, але зваживши всі за і проти, порадившись із президентом клубу, я зрозумів, що це єдиний шанс зберегти Металіст.

Відсьогодні я спортивний директор Дніпра-1.

Металісту хочу побажати великих успіхів та гучних перемог. Цей клуб назавжди залишиться у моєму серці", — розповів Красніков.