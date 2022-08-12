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Красніков залишив Металіст

Сьогодні 13:25 549 0
Красніков перейшов у СК Дніпро-1
Красніков залишив Металіст
#Металіст, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Красніков

Джерело - metalist.ua.

Євген Красніков залишив посаду віцепрезидента Металіста та перейшов у СК Дніпро-1.

Про це йдеться в заяві функціонера.

"Шановні вболівальники та друзі! Минуло 17 років з того моменту, як я став спортивним директором "Металіста". З першого дня своєї роботи я відчув вашу неймовірну підтримку, про яку навіть неможливо мріяти.

Ваше ставлення надихало мене на великі звершення. Ви були головним стимулом. 24 години на добу я думав лише про Металіст. Я працював днями, місяцями, роками і ніколи не втомлювався, а навпаки отримував неймовірне задоволення і завжди дякував Богові, що він дав мені шанс працювати у рідному місті та рідному клубі.

Хочу подякувати всім, з ким працював. Олександра Владиленовича Ярославського, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерський та адміністративний штаб та, звичайно, всіх працівників клубу.

Життя диктує свої умови, і сьогодні я прийняв пропозицію Дніпра-1. Мені непросто далося це рішення, але зваживши всі за і проти, порадившись із президентом клубу, я зрозумів, що це єдиний шанс зберегти Металіст.

Відсьогодні я спортивний директор Дніпра-1.

Металісту хочу побажати великих успіхів та гучних перемог. Цей клуб назавжди залишиться у моєму серці", — розповів Красніков.

Раніше Металіст визначився із домашнім стадіоном на новий сезон.

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