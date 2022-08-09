Металіст визначився із домашнім стадіоном на новий сезон

Протягом сезону-2022/23 Металіст тренуватиметься на Закарпатті. Домашні матчі харків'яни проводитимуть на ужгородському Авангарді.

Про це розповів новий спортивний директор харківського клубу Василь Кобін.

"Нам дуже приємно, що з перших хвилин перебування в Ужгороді ми відчули до себе щиру увагу та доброзичливість. Нам надали чудові умови для проживання, відмінне тренувальне поле та підготували стадіон до матчів УПЛ. Ми щиро вдячні Закарпатській ОВА за плідну співпрацю", - сказав Кобін.