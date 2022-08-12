Манчестер Юнайтед хотів включити Роналду у трансфер по Рабйо

Ювентус відмовився повертати Роналду

Манчестер Юнайтед запропонував Ювентусу включити нападника Кріштіану Роналду в трансфер півзахисника Адріена Рабйо.

Про це повідомляє журналіст Паоло Паганіні.

Туринці відмовилися від обміну та повернення 37-річного португальця. Жорже Мендеш натомість продовжує постійно контактувати з керівництвом італійського клубу.

Раніше стало відомо, що сторони досягли прогресу в перемовинах по Рабйо. Сума трансферу оцінюється у 17 млн євро+бонуси.

Нагадаємо, Рабйо хоче перейти у Манчестер Юнайтед.