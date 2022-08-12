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Манчестер Юнайтед хотів включити Роналду у трансфер по Рабйо

Сьогодні 09:49 254 0
Ювентус відмовився повертати Роналду
Манчестер Юнайтед хотів включити Роналду у трансфер по Рабйо
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Рабйо, #Кріштіану Роналду, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед запропонував Ювентусу включити нападника Кріштіану Роналду в трансфер півзахисника Адріена Рабйо.

Про це повідомляє журналіст Паоло Паганіні.

Туринці відмовилися від обміну та повернення 37-річного португальця. Жорже Мендеш натомість продовжує постійно контактувати з керівництвом італійського клубу.

Раніше стало відомо, що сторони досягли прогресу в перемовинах по Рабйо. Сума трансферу оцінюється у 17 млн євро+бонуси.

Нагадаємо, Рабйо хоче перейти у Манчестер Юнайтед.

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