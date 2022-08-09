Рабйо хоче перейти у Манчестер Юнайтед

27-річний футболіст хоче змінити клуб

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо готовий перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє L'Équipe.

27-річний футболіст хоче мати регулярну ігрову практику, щоб мати шанси опинитися на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Вважається, що Рабйо може бути основним у складі Манчестер Юнайтед з огляду на "вразливість півзахисту" колективу тен Гага.

27-річний француз має ще один рік за контрактом у Ювентусі, тому сума трансферу може бути знижена.

У минулих сезонах Адріан зіграв 132 матчі за Ювентус у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця Монако.