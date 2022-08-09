Рабйо хоче перейти у Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.
Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо готовий перейти у Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє L'Équipe.
27-річний футболіст хоче мати регулярну ігрову практику, щоб мати шанси опинитися на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.
Вважається, що Рабйо може бути основним у складі Манчестер Юнайтед з огляду на "вразливість півзахисту" колективу тен Гага.
27-річний француз має ще один рік за контрактом у Ювентусі, тому сума трансферу може бути знижена.
У минулих сезонах Адріан зіграв 132 матчі за Ювентус у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач.
Раніше повідомлялося про інтерес до гравця Монако.