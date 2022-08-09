Головне
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 2216
Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо
Сьогодні 13:22 754
Збірна України виграла шахову Олімпіаду
Сьогодні 13:08 478
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Сьогодні 12:22 1627
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу
Сьогодні 10:26 2186 1
Штурм прийме Динамо Київ. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:35 1464 1
УПЛ стартуватиме матчем Шахтар - Металіст 1925, - журналіст
Вчора 23:30 1132
Проценко завоював бронзу на турнірі в Угорщині
Вчора 22:15 487
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3355
УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports
Вчора 18:33 814
Прямі трансляції

Рабйо хоче перейти у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 15:11 88 0
27-річний футболіст хоче змінити клуб
Рабйо хоче перейти у Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Рабйо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо готовий перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє L'Équipe.

27-річний футболіст хоче мати регулярну ігрову практику, щоб мати шанси опинитися на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Вважається, що Рабйо може бути основним у складі Манчестер Юнайтед з огляду на "вразливість півзахисту" колективу тен Гага.

27-річний француз має ще один рік за контрактом у Ювентусі, тому сума трансферу може бути знижена.

У минулих сезонах Адріан зіграв 132 матчі за Ювентус у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця Монако.

Коментарі ()
Популярне зараз
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція Штурм - Динамо: онлайн-трансляція 3355
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО 5728
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 2216
Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді 1790
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу 2186 1
Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці 1906
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5924
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5866
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 39395
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5500 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13920
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31852