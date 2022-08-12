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Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 08:37 912 0
Патрік ван Леувен прокоментував поразку у Лізі конференції
Ван Леувен пояснив поразку Зорі у кваліфікації Ліги Європи
#Зоря, #Ліга конференцій, #Патрік ван Леувен, #Університатя

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря не змогла виправити свої помилки під час матчу проти румунської Університаті.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен.

"Ми були готові до швидкого голу. Очікували нової тактики від суперника, але ми сподівалися, що зможемо швидко зрозуміти, як їм протистояти. У першому таймі ми не створили жодного моменту для того, щоб зрівняти рахунок до перерви. Думали, що краще розпочнемо другий тайм. Під час перерви обговорювали наші помилки, але не повністю змогли їх виправити.

Такий тривалий період без ігрової практики - дається в знаки. Це урок для усіх наших гравців, особливо для молодого покоління. Ця поразка нас багато чому навчить", - відзначив ван Леувен.

Нагадаємо, Зоря зазнала розгромної поразки у кваліфікації Ліги конференцій.

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