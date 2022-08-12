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Перес висміяв прохання повернути Роналду у Реал

Сьогодні 08:55 164 0
Флорентіно Перес змушений постійно відбиватися від фанатів, які знову хочуть бачити Кріштіану Роналду у футболці "вершкових".
Перес висміяв прохання повернути Роналду у Реал
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Флорентіно Перес

Джерело - football24.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не повернеться у Реал.

Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.

Один з уболівальників мадридського клубу особисто зустрів Фло і попросив повернути легендарного португальця.

"Підписати Роналду? Знову? Йому 38 років (насправді 37 – прим.)", – відзначив Перес з посмішкою.

Нагадаємо, Роналду влітку не покине Манчестер Юнайтед.

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