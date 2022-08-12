Перес висміяв прохання повернути Роналду у Реал

Джерело - football24.ua.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не повернеться у Реал.
Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.
Один з уболівальників мадридського клубу особисто зустрів Фло і попросив повернути легендарного португальця.
"Підписати Роналду? Знову? Йому 38 років (насправді 37 – прим.)", – відзначив Перес з посмішкою.
🎙Real Madrid President Florentino Perez:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2022
“Sign Cristiano? Again? He's 38 years old.”
(🎥 @AbdulSVSLGS)pic.twitter.com/qfnRAFG3EP
Нагадаємо, Роналду влітку не покине Манчестер Юнайтед.