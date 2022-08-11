Манчестер Сіті цікавиться лівим захисником Атлетіко

Манчестер Сіті розглядають захисника збірної Бразилії Ренана Лоді з Атлетіко Мадрид.

Про це повідомляє Telegraph.

Перешкоджати переходу може небажання рохібланкос відпускати захисника. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

У Сіті шукають саме основного лефтбека. Трансфер Серхіо Гомеса з Андерлехта вже на завершальній стадії, але якщо клубу вдасться знайти лівого захисника, який підходить для основи тут і зараз, іспанця віддадуть в оренду.

Раніше повідомлялося про інтерес Сіті до захисника Боруссії Дортмунд Рафаеля Геррейру.

Містяни також тримають на олівці Раяна Аїт-Нурі з Вулвергемптону.

Минулого сезону Лоді провів 40 матчів, забив 4 голи та віддав 4 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного бразильця у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви.