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Манчестер Сіті цікавиться лівим захисником Атлетіко

Вчора 22:55 157 0
Манчестер Сіті цікавиться лівим захисником Атлетіко
#Атлетіко Мадрид, #Манчестер Сіті

Джерело - UA-футбол.

Манчестер Сіті розглядають захисника збірної Бразилії Ренана Лоді з Атлетіко Мадрид.

Про це повідомляє Telegraph.

Перешкоджати переходу може небажання рохібланкос відпускати захисника. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

У Сіті шукають саме основного лефтбека. Трансфер Серхіо Гомеса з Андерлехта вже на завершальній стадії, але якщо клубу вдасться знайти лівого захисника, який підходить для основи тут і зараз, іспанця віддадуть в оренду.

Раніше повідомлялося про інтерес Сіті до захисника Боруссії Дортмунд Рафаеля Геррейру.

Містяни також тримають на олівці Раяна Аїт-Нурі з Вулвергемптону.

Минулого сезону Лоді провів 40 матчів, забив 4 голи та віддав 4 гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного бразильця у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви.

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