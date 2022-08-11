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Маліновський зацікавив клуб АПЛ

Сьогодні 15:35 699 0
Руслан Маліновський може покинути Аталанту
Маліновський зацікавив клуб АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аталанта, #Руслан Маліновський, #Футбольні трансфери, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський влітку може залишити італійський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо 

29-річний українець розглядає варіанти продовження кар’єри в Європі.

З агентами футболіста контактують клуби АПЛ та Серії А. Серед багатьох зацікавлених у гравцю клубів, зокрема, фігурує Ноттінгем Форест. Гравець найближчим часом обговорить своє майбутнє з керівництвом Аталанти.

Маліновський виступає за Аталанту з літа 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 10 голів та 7 асистів у 41 матчі за Аталанту у всіх турнірах. Контракт розрахований до літа 2023 року.

Раніше Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту.

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