Маліновський зацікавив клуб АПЛ

Руслан Маліновський може покинути Аталанту

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський влітку може залишити італійський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

29-річний українець розглядає варіанти продовження кар’єри в Європі.

З агентами футболіста контактують клуби АПЛ та Серії А. Серед багатьох зацікавлених у гравцю клубів, зокрема, фігурує Ноттінгем Форест. Гравець найближчим часом обговорить своє майбутнє з керівництвом Аталанти.

Маліновський виступає за Аталанту з літа 2019 року. У минулому сезоні на його рахунку 10 голів та 7 асистів у 41 матчі за Аталанту у всіх турнірах. Контракт розрахований до літа 2023 року.

Раніше Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту.