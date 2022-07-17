Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту

Бергамаски продовжують підготовку до нового сезону

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталантти Руслан Маліновський знову відзначився голом за свій клуб у контрольному матчі.

Аталанта познущалася над командою з нищого італійського дивізіону Гамбарогно-Контоне - 12:1.

Українець з'явився на полі на 46-й хвилині, а забив за дві хвилини до завершення матчу.

Українець відзначається втретє поспіль у контрольних поєдинках. У грі проти Раппрезентатіва Валь Серіана Маліновський зробив дубль, а а матчі з Валлі Бергамаске на рахунку півзахисника 2 голи та асист.

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