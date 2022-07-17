Головне
В останній день Всесвітніх ігор-2022 на старт вийдуть 14 українських атлетів
Сьогодні 14:53 251
Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді
Сьогодні 08:13 1393
4 українські боксери Муей Тай вийшли в фінал Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:20 410
Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 06:47 14773
Пограничний і Стецюк - чемпіони Всесвітніх ігор-2022 зі спортивної акробатики
Сьогодні 05:53 349
Фільченко виборов для України 12 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:28 536
Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася
Вчора 23:14 3319
Голуб завоювала срібну медаль Всесвітніх ігор-2022 із джиу-джитсу
Вчора 23:01 411
Мочульський приніс Україні 11 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Вчора 22:05 760
Бех-Романчук із першої спроби вийшла в фінал чемпіонату світу
Вчора 21:29 1316
Блоги
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:08 346
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах Андрій Твердохліб
15.07.2022 16:58 1010
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Андрій Твердохліб
15.07.2022 15:26 2930
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО Андрій Дунець
15.07.2022 11:40 8812
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 16:42 2265
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО Андрій Дунець
14.07.2022 14:11 6796
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 10:13 16633
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому Андрій Твердохліб
14.07.2022 10:01 818
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема Віктор Слюсаренко
13.07.2022 19:09 1659
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати Андрій Дунець
13.07.2022 17:26 4552
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2022 15:33 3636
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Андрій Дунець
13.07.2022 11:10 6668
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова Valeriy Ruchka
12.07.2022 22:34 14832
Приниження росії, розгром сербів та тріумф з португальцями: ТОП-5 ПЕРЕМОГ в історії збірної України
Приниження росії, розгром сербів та тріумф з португальцями: ТОП-5 ПЕРЕМОГ в історії збірної України Віктор Слюсаренко
12.07.2022 21:03 553
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Андрій Твердохліб
12.07.2022 19:22 969
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи Андрій Дунець
12.07.2022 13:42 953
Відео історичного золотого забігу Богдана Колмакова на Всесвітніх іграх
Відео історичного золотого забігу Богдана Колмакова на Всесвітніх іграх Андрій Твердохліб
12.07.2022 09:28 832
Фото дня. Українські пауерліфтери присвятили медалі Всесвітніх ігор-2022 Збройним силам України
Фото дня. Українські пауерліфтери присвятили медалі Всесвітніх ігор-2022 Збройним силам України Андрій Твердохліб
11.07.2022 20:49 764
Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх
Відео дня: український сумоїст зворушливо похизувався тим, що він українець на Всесвітніх іграх Андрій Дунець
11.07.2022 19:19 1590
Мер Бірмінгема прийшов на пресконференцію нашої збірної у футболці з написом "Україна"
Мер Бірмінгема прийшов на пресконференцію нашої збірної у футболці з написом "Україна" Андрій Дунець
11.07.2022 18:20 1311
Прямі трансляції

Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту

Сьогодні 13:08 Андрій Твердохліб 352 0
Бергамаски продовжують підготовку до нового сезону
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталантти Руслан Маліновський знову відзначився голом за свій клуб у контрольному матчі.

Аталанта познущалася над командою з нищого італійського дивізіону Гамбарогно-Контоне - 12:1.

Українець з'явився на полі на 46-й хвилині, а забив за дві хвилини до завершення матчу.

Українець відзначається втретє поспіль у контрольних поєдинках. У грі проти Раппрезентатіва Валь Серіана Маліновський зробив дубль, а а матчі з Валлі Бергамаске на рахунку півзахисника 2 голи та асист.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки Левандовський зароблятиме в Барселоні Стало відомо, скільки Левандовський зароблятиме в Барселоні 1637
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів 2122
Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася 3319
Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді 1393
Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 14773
Бех-Романчук із першої спроби вийшла в фінал чемпіонату світу Бех-Романчук із першої спроби вийшла в фінал чемпіонату світу 1316
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31022
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14126
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13472
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7894
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183939
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15494