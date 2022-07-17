Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Аталантти Руслан Маліновський знову відзначився голом за свій клуб у контрольному матчі.
Аталанта познущалася над командою з нищого італійського дивізіону Гамбарогно-Контоне - 12:1.
Українець з'явився на полі на 46-й хвилині, а забив за дві хвилини до завершення матчу.
Українець відзначається втретє поспіль у контрольних поєдинках. У грі проти Раппрезентатіва Валь Серіана Маліновський зробив дубль, а а матчі з Валлі Бергамаске на рахунку півзахисника 2 голи та асист.
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