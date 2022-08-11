Спеція Коваленка підписала гравця збірної Польщі

Спеція підсилилась голкіпером

Спеція оголосила про підписання голкіпера Фіорентини та збірної Польщі Бартломея Дронговскі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований на три роки – до літа 2025 року.

Сума трансферу не повідомляється, але, за інформацією ЗМІ, склала 2 мільйони євро. Така низька ціна пов'язана з тим, що контракт Дронговскі закінчувався влітку 2023 року, і 24-річний поляк не збирався його продовжувати.

Дронговскі замінить у Спеції Івана Проведеля, який був основним воротарем команди у минулому сезону. Кілька днів тому його продали в Лаціо.

Раніше Спеція знову орендувала Коваленка.