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Спеція Коваленка підписала гравця збірної Польщі

Сьогодні 08:12 276 0
Спеція підсилилась голкіпером
Спеція Коваленка підписала гравця збірної Польщі
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція, #Футбольні трансфери

Джерело - acspezia.com.

Спеція оголосила про підписання голкіпера Фіорентини та збірної Польщі Бартломея Дронговскі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований на три роки – до літа 2025 року.

Сума трансферу не повідомляється, але, за інформацією ЗМІ, склала 2 мільйони євро. Така низька ціна пов'язана з тим, що контракт Дронговскі закінчувався влітку 2023 року, і 24-річний поляк не збирався його продовжувати.

Дронговскі замінить у Спеції Івана Проведеля, який був основним воротарем команди у минулому сезону. Кілька днів тому його продали в Лаціо.

Раніше Спеція знову орендувала Коваленка.

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