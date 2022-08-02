Спеція знову орендувала Коваленка

Джерело - acspezia.com.
Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко став гравцем Спеції.
Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.
Гравець перейшов у клуб на правах оренди. Угода передбачає обов'язковий викуп контракту у випадку, якщо Спеція не вилетить з серії А у наступному сезоні.
Коваленко гратиме під 24-м номером.
Минулого сезону Коваленко провів за Спецію у всіх турнірах 27 матчів, у яких забив один гол і зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.