Спеція знову орендувала Коваленка

Віктор Коваленко повернувся у Спецію

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко став гравцем Спеції.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Гравець перейшов у клуб на правах оренди. Угода передбачає обов'язковий викуп контракту у випадку, якщо Спеція не вилетить з серії А у наступному сезоні.

Коваленко гратиме під 24-м номером.

Минулого сезону Коваленко провів за Спецію у всіх турнірах 27 матчів, у яких забив один гол і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.