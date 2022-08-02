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Спеція знову орендувала Коваленка

Вчора 21:25 212 0
Віктор Коваленко повернувся у Спецію
Спеція знову орендувала Коваленка
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція, #Футбольні трансфери

Джерело - acspezia.com.

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко став гравцем Спеції.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Гравець перейшов у клуб на правах оренди. Угода передбачає обов'язковий викуп контракту у випадку, якщо Спеція не вилетить з серії А у наступному сезоні.

Коваленко гратиме під 24-м номером.

Минулого сезону Коваленко провів за Спецію у всіх турнірах 27 матчів, у яких забив один гол і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо Коваленко відмовився повертатися у Шахтар.

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