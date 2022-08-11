Депай близький до переходу у Ювентус

Джерело - sport.ua.
Форвард Барселони Мемфіс Депай близький до переходу у Барселону.
Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
28-річний форвард уже узгодив з італійським клубом 2-річний контракт із зарплатою 6 мільйонів євро на рік.
Барселона або отримає від Ювентуса за Депая невелику символічну суму, або ж форвард взагалі перейде як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з каталонцями.
Раніше повідомлялося, що Де Йонг має намір судитися з Барселоною.
Також, два новачка Барселони можуть покинути клуб.