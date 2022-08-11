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Депай близький до переходу у Ювентус

Сьогодні 10:44 207 0
Депай може змінити клуб
Депай близький до переходу у Ювентус
Фото - gettyimages
#Барселона, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Мемфіс Депай

Джерело - sport.ua.

Форвард Барселони Мемфіс Депай близький до переходу у Барселону.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

28-річний форвард уже узгодив з італійським клубом 2-річний контракт із зарплатою 6 мільйонів євро на рік.

Барселона або отримає від Ювентуса за Депая невелику символічну суму, або ж форвард взагалі перейде як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з каталонцями.

Раніше повідомлялося, що Де Йонг має намір судитися з Барселоною.

Також, два новачка Барселони можуть покинути клуб.

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