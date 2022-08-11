Депай близький до переходу у Ювентус

Депай може змінити клуб

Форвард Барселони Мемфіс Депай близький до переходу у Барселону.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

28-річний форвард уже узгодив з італійським клубом 2-річний контракт із зарплатою 6 мільйонів євро на рік.

Барселона або отримає від Ювентуса за Депая невелику символічну суму, або ж форвард взагалі перейде як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з каталонцями.

Раніше повідомлялося, що Де Йонг має намір судитися з Барселоною.

Також, два новачка Барселони можуть покинути клуб.