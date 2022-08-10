Агенти де Йонга через юристів сповістили про ситуацію в клубі Асоціацію іспанських футболістів

Джерело - Mundo Deportivo.

Френкі де Йонг має намір відпрацювати свій контракт з Барселоною.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Попри те, що Барселона хоче анулювати чинний контракт де Йонга, він досі має твердий намір відпрацювати свою угоду до 30 червня 2026 року.

Агенти де Йонга через юристів сповістили про ситуацію в клубі Асоціацію іспанських футболістів (AFE), Міжнародну федерацію асоціацій професійних футболістів (FIFPro) і Ла Лігу.

Остання свого часу підтвердила всі оновлення контрактів, здійснені попереднім керівництвом, включаючи "підозрілі" угоди Піке, тер Штеґена та Лангле.