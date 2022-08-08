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Барселона хоче анулювати чинний контракт де Йонга

Сьогодні 16:32 407 0
Каталонці мають намір повернутися до угоди, яку він підписав при переході з Аякса
Барселона хоче анулювати чинний контракт де Йонга
#Аякс, #Барселона, #Френкі де Йонг

Джерело - The Athletic.

Барселона повідомила Френкі де Йонгу, що хоче анулювати його чинний контракт і повернутися до попередньої угоди.

Про це повідомляє The Athletic.

У клубі стверджують, що умови, надані йому попередньою радою клубу є злочинними. Вони є підставою для судових позовів проти тих, хто причетний до цього.

Продовження контракту з де Йонгом було одним із останніх рішень тодішнього президента Жозепа Бартомеу перед тим, як він і вся рада директорів покинули посади.

Раніше Барселона знайшла спосіб зареєструвати нових футболістів.

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