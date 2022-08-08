Барселона хоче анулювати чинний контракт де Йонга

Джерело - The Athletic.
Барселона повідомила Френкі де Йонгу, що хоче анулювати його чинний контракт і повернутися до попередньої угоди.
Про це повідомляє The Athletic.
У клубі стверджують, що умови, надані йому попередньою радою клубу є злочинними. Вони є підставою для судових позовів проти тих, хто причетний до цього.
Продовження контракту з де Йонгом було одним із останніх рішень тодішнього президента Жозепа Бартомеу перед тим, як він і вся рада директорів покинули посади.
Раніше Барселона знайшла спосіб зареєструвати нових футболістів.