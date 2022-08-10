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Коломойський не планує відновлювати програму ПроФутбол

Сьогодні 11:54 335 1
Коломойський не планує відновлювати програму ПроФутбол
#Ігор Коломойський

Джерело - Чемпіон.

Бізнесмен Ігор Коломойський не має бажання відновити програму ПроФутбол на телеканалі 2+2.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Роберто Моралес.

"Я спілкувався з кількома людьми. Зокрема, був навіть в студії ПроФутбол Digital. І Володимир Звєров, який цим проєктом керує, каже: "В мене розривається телефон, і я дуже недобрий до тієї людини, яка запустила такі чутки". Ніхто нічого не планує. Насправді ніхто на "плюсах" не в курсі цього", - розповів Моралес.

Була інформація, що Коломойський нібито мав бажання відновити ПроФутбол саме в ефірному мовленні, а не версію на YouTube.

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