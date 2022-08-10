Коломойський не планує відновлювати програму ПроФутбол

Джерело - Чемпіон.
Бізнесмен Ігор Коломойський не має бажання відновити програму ПроФутбол на телеканалі 2+2.
Про це заявив ведучий ТаТоТаке Роберто Моралес.
"Я спілкувався з кількома людьми. Зокрема, був навіть в студії ПроФутбол Digital. І Володимир Звєров, який цим проєктом керує, каже: "В мене розривається телефон, і я дуже недобрий до тієї людини, яка запустила такі чутки". Ніхто нічого не планує. Насправді ніхто на "плюсах" не в курсі цього", - розповів Моралес.
Була інформація, що Коломойський нібито мав бажання відновити ПроФутбол саме в ефірному мовленні, а не версію на YouTube.