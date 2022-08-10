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Ільцер: Не вистачило зовсім трохи, щоб поставити Динамо на коліна

Сьогодні 10:25 486 0
Фахівець прокоментував виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів
Ільцер: Не вистачило зовсім трохи, щоб поставити Динамо на коліна
#Динамо Київ, #Штурм Грац

Джерело - kleinezeitung.at.

Наставник Штурму Крістіан Ільцер пишається грою команди у матчі з Динамо (1:2 д.ч) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив фахівець.

"Це була абсолютна збалансована гра, команди були на рівні. Були моменти, коли ми були кращими, і були етапи, коли Динамо було сильнішим. У нас була ініціатива, все було добре. Але тоді ми не забили другий гол, хоча у нас були хороші можливості приблизно на 60-й хвилині.

Не вистачило зовсім трохи, щоб поставити такого сильного суперника на коліна. Ми довели їх до межі поразки та вильоту. Просто чогось не вистачило. У цьому різниця між Штурмом та Динамо. Я пишаюся командою, але ми розчаровані та засмучені", - заявив Ільцер.

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