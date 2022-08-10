Одеський Чорноморець підтримає створення телепулу УПЛ.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Конкретно поговоримо про людей, які гальмують процес, а часу на гальмування залишилося небагато, тому що вся ця Setanta-машина довго їхати не буде, там інерції залишилося зовсім мало. Терпець увірветься.

Про Чорноморець хтось писав… Я сьогодні спілкувався, в клубі мене запевнили, що там взагалі ніяких проблем, вони будуть голосувати за. Рух - здається, що як завжди, хтось "повимахується" та заспокоїться.

Є три клуби, вони не люблять, коли їх називають "однокласники", але я не знаю, як їх ще назвати… "одноплюсники". Мені здається, що заминка в цих трьох "одноплюсниках". Зараз, наскільки я розумію, "плюси" намагаються якось втручатися в цей процес", - сказав Співаковський.