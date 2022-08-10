Головне
Динамо здолало Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:02 1568
Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати
Сьогодні 09:09 291
Визначено найкращого гравця матчу Штурм - Динамо
Сьогодні 08:24 302
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова
Сьогодні 00:44 4449
Штурм - Динамо 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 11472
Бенфіка Яремчука переграла Мідтьюлланн: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 1268
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики
Вчора 16:54 399
Ф’юрі оголосив про повернення у бокс
Вчора 16:39 942
Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо
Вчора 13:22 2382
Збірна України виграла шахову Олімпіаду
Вчора 13:08 1469
Прямі трансляції

Співаковський: Є три клуби, які гальмують процес телепулу

Сьогодні 09:54 447 0
Журналіст поділився інформацією щодо можливого створення телепулу УПЛ
Співаковський: Є три клуби, які гальмують процес телепулу

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець підтримає створення телепулу УПЛ.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Конкретно поговоримо про людей, які гальмують процес, а часу на гальмування залишилося небагато, тому що вся ця Setanta-машина довго їхати не буде, там інерції залишилося зовсім мало. Терпець увірветься.

Про Чорноморець хтось писав… Я сьогодні спілкувався, в клубі мене запевнили, що там взагалі ніяких проблем, вони будуть голосувати за. Рух - здається, що як завжди, хтось "повимахується" та заспокоїться.

Є три клуби, вони не люблять, коли їх називають "однокласники", але я не знаю, як їх ще назвати… "одноплюсники". Мені здається, що заминка в цих трьох "одноплюсниках". Зараз, наскільки я розумію, "плюси" намагаються якось втручатися в цей процес", - сказав Співаковський.

Раніше УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! 5413
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 4449
Штурм - Динамо 1:2. Як це було Штурм - Динамо 1:2. Як це було 11472
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу 4055 7
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4007
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО 20350
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 23693
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20949
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3966 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8609
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14625
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 118860