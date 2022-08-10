Головне
Динамо здолало Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:02 1568
Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати
Сьогодні 09:09 291
Визначено найкращого гравця матчу Штурм - Динамо
Сьогодні 08:24 302
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова
Сьогодні 00:44 4446
Штурм - Динамо 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 11472
Бенфіка Яремчука переграла Мідтьюлланн: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 1268
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики
Вчора 16:54 399
Ф’юрі оголосив про повернення у бокс
Вчора 16:39 941
Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо
Вчора 13:22 2382
Збірна України виграла шахову Олімпіаду
Вчора 13:08 1469
Прямі трансляції

Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати

Сьогодні 09:09 291 0
Фахівець прокоментував матч зі Штурмом
Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Штурм Грац

Джерело - ФК Динамо.

Наставник Динамо Мірча Луческу залишився незадоволений діями Дениса Гармаша у матчі зі Штурмом (2:1 OT) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам тренер.

"Сьогодні був неймовірно складний матч проти дуже гарної команди. Якщо перед поєдинком із Фенербахче я був спокійним і впевненим, що ми можемо перемогти, то сьогодні все було інакше. Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, яка добре підготовлена ​​фізично, з молодими, переповненими ентузіазмом гравцями. Штурм знає, як грати у кваліфікації, і був дуже вмотивованим.

У такій ситуації ми мали не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Натомість хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, останні 30 хвилин гравці Штурма вже не могли продовжувати грати у свою гру.

Щодо Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці і як наслідок – зумів забити. Я припускав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакуючого плану.

Зворотна заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати і протестувати, що є неприйнятним для професійного гравця з його досвідом. Із цим і пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", - зазначив Гармаш.

Київське Динамо вийшло до раунду плей-оф (Q4) кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23, здолавши у двоматчевому протистоянні 3-го раунду відбору австрійський Штурм (1:0, 2:1 OT).

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу 4054 7
20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 20-річний Вівчаренко вивів Динамо до наступного раунду ЛЧ після геніального асисту Циганкова 4446
Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Штурм - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4007
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО 20345
Штурм - Динамо 1:2. Як це було Штурм - Динамо 1:2. Як це було 11472
Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! Ультрас Ворскли заявили новачку команди: Забирайся геть, тобі тут не раді! 5412
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14492
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 51101 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8262
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34927
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12258
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16832