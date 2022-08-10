Луческу: Це неприйнятно - Гармаш почав нервувати і протестувати

Наставник Динамо Мірча Луческу залишився незадоволений діями Дениса Гармаша у матчі зі Штурмом (2:1 OT) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам тренер.

"Сьогодні був неймовірно складний матч проти дуже гарної команди. Якщо перед поєдинком із Фенербахче я був спокійним і впевненим, що ми можемо перемогти, то сьогодні все було інакше. Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, яка добре підготовлена ​​фізично, з молодими, переповненими ентузіазмом гравцями. Штурм знає, як грати у кваліфікації, і був дуже вмотивованим.

У такій ситуації ми мали не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Натомість хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, останні 30 хвилин гравці Штурма вже не могли продовжувати грати у свою гру.

Щодо Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці і як наслідок – зумів забити. Я припускав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакуючого плану.

Зворотна заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати і протестувати, що є неприйнятним для професійного гравця з його досвідом. Із цим і пов'язана його заміна, адже він міг створити великі проблеми для нашої команди", - зазначив Гармаш.