Бенфіка Яремчука переграла Мідтьюлланн: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

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#Буде-Глімт, #Жальгіріс

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 5 матчів-відповідей третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Ліга чемпіонів 2022/23
Третій кваліфікаційний етап
Матч-відповідь, 9 серпня

Жальгіріс (Литва) - Буде/Глімт (Норвегія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 К’єреме, 1:1 - 51 Мугіша

Перший матч 0:5

Аполлон (Кіпр) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Онженда, 2:0 - 27 Колль

Перший матч 0:4

Вікторія (Чехія) - Шериф (Молдова) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Клімент, 1:1 - 47 Аканбі, 2:1 - 62 Москера

Перший матч 2:1

Пюнік (Вірменія) - Црвена Звезда (Сербія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Канга, 0:2 - 60 Павков

Перший матч 0:5

Мідтьюлланн (Данія) - Бенфіка (Португалія) 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Фернандес, 0:2 - 56 Араужу, 1:2 - 63 Сісто, 1:3 - 88 Гонсалвеш

Перший матч 1:4

Сьогодні, 9 серпня, відбувається ще кілька матчів другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів:

21:00. Динамо Загреб (Хорватія) - Лудогорець (Болгарія). Перший матч 2:1

21:00. Ференцварош (Угорщина) - Карабах (Азербайджан). Перший матч 1:1

21:30. ПСВ (Нідерланди) - Монако (Франція). Перший матч 1:1

21:30. Штурм (Австрія) - Динамо Київ (Україна). Перший матч 0:1.

21:45. Рейнджерс (Шотландія) - Рояль Уніон (Бельгія). Перший матч 0:2

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