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Мозіль перейшов до Металіста 1925

Сьогодні 12:41 258 0
Останні два сезони голкіпер провів у Агробізнесі
Мозіль перейшов до Металіста 1925
#Металіст 1925

Джерело - ФК Металіст 1925.

Металіст 1925 підписав контракт з українським воротарем Олегом Мозілем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У харківській команді Мозіль виступатиме під 37-м номером.

26-річний голкіпер останні два сезони провів у Агробізнесі. У його складі Мозіль зіграв у 57 офіційних матчах.

Раніше Металіст 1925 припинив співпрацю з воротарем Денисом Шеліховим і уклав контракти з півзахисником Ярославом Мартинюком та захисником Ігорем Курилом.

Металіст 1925 у минулому сезоні посів десяте місце в українській Прем’єр-лізі.

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