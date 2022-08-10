Мозіль перейшов до Металіста 1925

Джерело - ФК Металіст 1925.
Металіст 1925 підписав контракт з українським воротарем Олегом Мозілем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У харківській команді Мозіль виступатиме під 37-м номером.
26-річний голкіпер останні два сезони провів у Агробізнесі. У його складі Мозіль зіграв у 57 офіційних матчах.
Раніше Металіст 1925 припинив співпрацю з воротарем Денисом Шеліховим і уклав контракти з півзахисником Ярославом Мартинюком та захисником Ігорем Курилом.
Металіст 1925 у минулому сезоні посів десяте місце в українській Прем’єр-лізі.