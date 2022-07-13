Металіст 1925 розірвав контракт з голкіпером

Денис Шеліхов став вільним агентом

Металіст 1925 припинив співпрацю з воротарем Денисом Шеліховим.

Про це повідомляє пресслужба команди.

33-річний голкіпер став гравцем харківської команди влітку 2021 року. В офіційних матчах з'являвся на полі у складі Металіста 1925 – двічі. У грі на Кубок України проти Епіцентра Шеліхов зіграв на нуль, а команда здобула мінімальну перемогу 1:0. У виїзному матчі УПЛ проти Олександрії Шеліхов пропустив два голи у свої ворота, а Металіст 1925 програв із рахунком 2:0.

Раніше Шеліхов виступав за Волинь, білоруські Іслоч та Промінь, грузинський Сабуртало, а також ВПК-Агро.

Нагадаємо, ЛНЗ підписав хавбека Металіста 1925.