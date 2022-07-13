Головне
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
Сьогодні 10:41 748
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 11:10 5479
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді
Сьогодні 10:10 323
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 4751
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку
Вчора 23:54 2438
Динамо переграло Ліон у першому спарингу
Вчора 20:56 2305
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Вчора 19:22 592
Рева приніс чергову медаль Україні на Всесвітніх іграх-2022
Вчора 18:36 633
На чемпіонаті світу з легкої атлетики візьме участь рекордно мала кількість українських спортсменів
Вчора 16:21 505
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 15:06 7945
Прямі трансляції

Металіст 1925 розірвав контракт з голкіпером

Сьогодні 12:27 216 0
Денис Шеліхов став вільним агентом
Металіст 1925 розірвав контракт з голкіпером
#Металіст 1925, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - metalist1925.com.

Металіст 1925 припинив співпрацю з воротарем Денисом Шеліховим.

Про це повідомляє пресслужба команди.

33-річний голкіпер став гравцем харківської команди влітку 2021 року. В офіційних матчах з'являвся на полі у складі Металіста 1925 – двічі. У грі на Кубок України проти Епіцентра Шеліхов зіграв на нуль, а команда здобула мінімальну перемогу 1:0. У виїзному матчі УПЛ проти Олександрії Шеліхов пропустив два голи у свої ворота, а Металіст 1925 програв із рахунком 2:0.

Раніше Шеліхов виступав за Волинь, білоруські Іслоч та Промінь, грузинський Сабуртало, а також ВПК-Агро.

Нагадаємо, ЛНЗ підписав хавбека Металіста 1925.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 4751
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 7945
Динамо переграло Ліон у першому спарингу Динамо переграло Ліон у першому спарингу 2305
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова "Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова 6709
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку 2438
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 5479
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23643
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 21158
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23474 4
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20644 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15312
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16004 12