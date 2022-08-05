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Колишній гравець Десни перейшов в російську Уфу

Сьогодні 13:09 297 0
Вихованець Динамо, який також грав за Шахтар
Колишній гравець Десни перейшов в російську Уфу
#Динамо Київ, #Шахтар, #Олександр Масалов

Джерело - UA-футбол.

Російська Уфа підписала контракт з Олександром Масаловим, який колись вважався українським футболістом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ще в минулому сезоні він виступав за Десну, але нині цей клуб призупинив функціонування після того, як країна, куди поїхав Масалов, напала на Україну та півтора місяця тримала в облозі Чернігів.

Примітно, що Масалов, який народився в українському Севастополі, є вихованцем Динамо, але на юнацькому рівні перейшов у Шахтар. Навіть викликався до юніорських та юнацької збірної України.

Зауважимо, що за інформацією transfermarkt, Масалов є клієнтом агенції Prostar Вадима Шаблія.

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