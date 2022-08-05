Вихованець Динамо, який також грав за Шахтар

Російська Уфа підписала контракт з Олександром Масаловим, який колись вважався українським футболістом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ще в минулому сезоні він виступав за Десну, але нині цей клуб призупинив функціонування після того, як країна, куди поїхав Масалов, напала на Україну та півтора місяця тримала в облозі Чернігів.

Примітно, що Масалов, який народився в українському Севастополі, є вихованцем Динамо, але на юнацькому рівні перейшов у Шахтар. Навіть викликався до юніорських та юнацької збірної України.

Зауважимо, що за інформацією transfermarkt, Масалов є клієнтом агенції Prostar Вадима Шаблія.