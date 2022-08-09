Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація 3-й раунд, 2-й матч 9 серпня 2022 року, 21:30 Штурм (Грац, Австрія) - Динамо (Київ, Україна) Стадіон Грац-Лібенау (Грац, Авcтрія) Головний арбітр - Іван Кружляк (Словаччина)

9 серпня київське Динамо та австрійський Штурм із міста Грац зіграють матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться на стадіоні Грац-Лібенау о 21:30 за київським часом. Обслуговуватиме поєдинок бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з 38-річним Іваном Кружляком. Перша, формально домашня, гра для Динамо завершилася перемогою - 1:0.

Штурм

Після поразки від Динамо Штурм зіграв матч третього туру австрійської Бундесліги. Чорно-білі у виіїзній грі розписали мирову з Рідом (1:1). За гостей відзначився Крістоф Ланг. Після трьох турів Штурм із 5 очками посідає 4 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги.

У лазареті Штурма продовжуть перебувати травмовані півзахисники Якоб Янчер і Отар Кітеїшвілі. Також відновлюються після травм Гайргофер і Труммер.

Динамо

На передматчевій розминці першого матчу травму отримав Віктор Циганков, який так і не зміг допомогти команді, хоча й потрапив до стартового складу. За інформацією пресслужби київського клубу, Віктор Циганков, цілком імовірно, зможе допомогти Динамо.

Можна припустити, що в киян буде перевага над суперником у свіжості, адже, на відміну від Штурма, Динамо не грало поєдинків цими днями.

Історія зустрічей

Гра 3 серпня у Лодзі стала першою в історії протистоянь Динамо та Штурма.

Цифри і факти

Динамо 15 разів зустрічалося із представниками Австрії - тотальна перевага української команди (10 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);

Динамо забивало хоча б 1 гол у 6 із 7 гостьових матчах з австрійськи командами;

до Штурма востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);

Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;

Захисник/півзахисник Динамо Олександр Караває забив у попередніх двох матчах поспіль. Обидва голи (у ворота Фенербахче та Штурма) стали переможними;

Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці).

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

"Ми грали з Фенербахче перший матч вдома, тепер зі Штурмом, і якщо пройдемо далі, зіграємо з Бенфікою теж вдома. Це неправильно, адже суперники мають можливість зіграти на своєму полі 120 хвилин, а у нас такого шансу немає – це ще одна складність для нас. Дійсно, 1:0 – це не так багато, Штурм може відігратися, але, сподіваюся, до цього не дійде. Непросто грати два додаткові екстра-тайми на чужому полі, бо, наприклад, уболівальники Фенербахче були неймовірними, вони створили чудову атмосферу на трибунах. А нас у номінально домашніх матчах підтримують лише жінки та діти, які виїхали з України до Польщі під час війни. Звісно, для гравців важливо відчувати уболівальників позаду себе, які женуть їх уперед. Це ще одна велика проблема для тренера та гравців, які змушені грати у таких умовах. Але тим більш фантастичною буде перемога, ми будемо відчувати подвійну радість. Ми граємо не на своєму стадіоні, без підтримки українських уболівальників. Ми проводимо заняття на тому ж самому полі, де тренується близько 200 дітей. Але ми маємо посміхатися, адже життя продовжується. Буде дуже важко, але не лише через те, що у нас немає офіційних матчів, а й через те, що з футболістами немає їхніх сімей, які перебувають в Україні, Румунії, Польщі. Ми маємо грати ці матчі, але так само футболісти мають бачити свої родини та дітей, проводити з ними час, але вони не мають такої можливості – ось це найважче. Вони мають продовжувати грати матчі, бо це їхня професія, мають досягати результатів, адже багато що залежить від того, що гравці показуватимуть на футбольному полі. Крім того, ми майже позбавлені можливості робити трансфери. Кілька наших гравців залишили команду, зокрема, Вербич, де Пена, Вітіньйо та інші, тож ми продовжуємо тренуватися групою, яка залишилася та розраховувати на випускників динамівської академії. В нашій команді зараз усі українці плюс поляк Томаш Кендзьора".

Крістіан Ільцер (головний тренер Штурма):

"У першому матчі з Динамо ми хотіли досягти результату, який залишив би нам реальні шанси у зустрічі у відповідь. І ми такого результату досягли. Я впевнений в цьому. Щодо нашого суперника, то Динамо грає на рівні топ-клубу, коли володіє м’ячем. Оскільки практично кожен футболіст цієї команди має найвищий рівень індивідуальної майстерності. Крім того, Динамо дуже стійке до тиску. Команда дуже розумно зіграла проти нас у другому таймі першого матчу. Нам потрібно бути гострішим у нашому пресингу і покращити проникнення в зони, з яких ми можемо створити загрози воротам суперника. Також дуже важливо, щоб ми були ефективними у завершальній стадії своїх комбінацій. Звісно, ​​говорячи про свої дії, завжди треба пам’ятати, що на полі є ще й суперник. Багато що у вівторок залежатиме від того, чи вистачить у нас сил взяти на себе домінування, як ми це зробили у матчі проти Зальцбурга у позаминулому турі чемпіонату Австрії. У будь-якому випадку, основною ідеєю нашої гри завжди є атакуючі дії".

Орієнтовні склади

Штурм: Зібенгандль, Газібегович, Вютріх, Боркович, Морлі-Семюельс, Гірлендер, Горенц Станкович, Прасс, Хорват, Саркарія, Ланг

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв, Буяльський, Ванат, Беседін

Ставки букмекерів

Перемога Штурма - 2,44, Динамо - 3,00. Нічия - 3,2. Прохід у наступний раунд: Штурм - 3,55, Динамо - 1,29.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо - 1:2