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Моурінью: Сподіваємося, що українські діти усміхатимуться частіше

Сьогодні 20:18 225 0
Португальський фахівець прокоментував благодійний матч Шахтар - Рома
Моурінью: Сподіваємося, що українські діти усміхатимуться частіше
#Моурінью, #Рома, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар продемонстрував гарний футбол у благодійному матчі проти Роми.

Про це розповів головний тренер римлян Жозе Моурінью.

"Було добре провести таку гру, навіть за такої ситуації, навіть після втрати важливих легіонерів, досвідчених гравців. Грати проти цієї молодої команди, яка демонструє гарний футбол. І благодійність, якщо вам так зручніше. Мені більше подобається називати це людською стороною футболу. Звісно, усі, хто був присутній на цьому стадіоні, глибоко відчувають проблеми українського народу".

  Актуально: Рома знищила Шахтар у благодійному матчі

"Ми всі знаємо, чого хочемо, а ми хочемо того ж, що й усі. Хочемо щастя, миру. Ми бачили багато українських дітей, їхні красиві обличчя, усмішки. Вони продовжують усміхатися. Сподіваємося, вони усміхатимуться ще частіше", - відповів Моурінью.

Дивіться: Рома - Шахтар 5:0. Огляд матчу

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