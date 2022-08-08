Моурінью: Сподіваємося, що українські діти усміхатимуться частіше

Шахтар продемонстрував гарний футбол у благодійному матчі проти Роми.

Про це розповів головний тренер римлян Жозе Моурінью.

"Було добре провести таку гру, навіть за такої ситуації, навіть після втрати важливих легіонерів, досвідчених гравців. Грати проти цієї молодої команди, яка демонструє гарний футбол. І благодійність, якщо вам так зручніше. Мені більше подобається називати це людською стороною футболу. Звісно, усі, хто був присутній на цьому стадіоні, глибоко відчувають проблеми українського народу".