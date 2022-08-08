Рома - Шахтар 5:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Рома здобула розгромну перемогу над Шахтарем у межах благодійного матч.
Благодійний матч
07 серпня
Рома - Шахтар 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 18 Пеллегріні, 2:0 - 40 Манчіні, 3:0 - 45 автогол Конопля, 4:0 - 59 Дзаньоло, 5:0 - 87 Бове
Рома: Руй Патрісіу (Свілар, 46, Боер, 80), Манчіні (Бове, 65), Кумбулла (Смоллінг, 46), Вінья (Ібаньєс, 46), Челік (Карсдорп, 46), Пеллегріні (Тріпі, 80), Матич (Крістанте, 46), Спінаццола, Дібала (Афена-Гьян, 81), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрагам (Шомуродов, 80).
Шахтар: Трубін (Пятов, 46), Конопля (Кирюханцев, 77), Бондар (Очеретько, 46), Кривцов (к) (Козік, 62), Матвієнко (Фарина, 77), Михайліченко (Корнієнко, 46), Джурасек (Бондаренко, 46) Судаков (Тотовицький, 46), Вакула (Кащук, 46), Мудрик (Топалов, 62), Кулаков (Сікан, 46)