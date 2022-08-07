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Гори в пеклі: фанати Десни звернулися до Масалова, який пішов в Уфу

Сьогодні 11:39 264 0
Ультрас чернігівського клубу звернувся до зрадника України
Гори в пеклі: фанати Десни звернулися до Масалова, який пішов в Уфу
#Десна

Джерело - Чемпіон.

Ультрас чернігівського клубу Десна відреагували на перехід Олександра Масалова до Уфи дуже жорстко, оприлюднивши категоричну офіційну заяву.

"Ми, ультрас футбольного клубу Десна, нещодавно дізнались новину, що один з ексгравців нашої команди, підписав контракт з футбольним клубом на росії. А ще тижнем раніше стало відомо, що після бомбардувань нашого стадіону було знайдено кацапський паспорт цього виродка.

Ми заявляємо що докладемо всіх зусиль, щоб ця потвора на ім’я Олександр Масалов у майбутньому жодним чином не була причетна до футболу на будь-якому рівні в Україні.

Нам навіть важко уявити, яким треба бути дов*******, щоб після всіх руйнувань які зазнало наше рідне місто, наш стадіон, наш клуб - поїхати грати на росії…

Нешановний ган*** масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоч і знаємо, що жодної цінності він не має і ти без проблем вилижиш кілька рашистських дуп і отримаєш новий.

Твій паспорт громадянина України, який ти зрадив, ми вирішили передати до СБУ. Нехай таким лайном, як ти, займаються спецслужби.

А ми в свою чергу передаємо тобі полум’яний "привіт" - гори в пеклі, зрадник, разом зі своїм новим говноклубом, разом зі своєю новою "батьківщиною", - заявили ультрас Десну.

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