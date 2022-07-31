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Палкін: Траоре хоче залишитися

Сьогодні 17:40 305 0
Гендиректор Шахтаря - про ситуацію з легіонерами
Палкін: Траоре хоче залишитися
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Донецький клуб Шахтар з легіонерами має довгі контракти.

Про це заявив генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"Ми маємо довгі контракти. Більше того, ми сьогодні зустрічатимемося з Траоре і говоритимемо, щоб він залишився. І хоче залишитися.

Просто через війну мені технічно складно виконувати контракти. Не через фінанси. Раніше як було з іноземцями: ми переказували гроші до українського банку, він конвертував їх у євро, і футболісти пересилали їх собі на батьківщину.

Сьогодні це зробити не можна. Я можу лише покласти легіонеру у гривнях на рахунок в українському банку за курсом на момент зарахування. І все.

НБУ сьогодні зробив обмеження, що ти можеш розрахуватись карткою за кордоном на суму до 100 тисяч гривень на місяць. Гравець навіть не зможе використати їх нікуди. З юридичного погляду я поки що навіть не знаю, як вирішити це питання", - сказав Палкін.

Нагадаємо гендиректор Шахтаря розповів про плани клубу на наступний сезон.

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