Джерело - Чемпіон.
Минай програв товариський матч львівським Карпатам.
Товариський матч
06 серпня
Минай - Карпати 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45 Дуць
Минай: Бандура, Дмитрук, Кравчук, Горін, Гончар, Вітенчук, Твердохліб, Хахльов, Кулієв, Касімов, Вишневський.
Запасні: Колесник, Грайфонер, Голуб, Станкович, Байдал, Паламар, Аксьонов, Чуєв, Трубочкін.
Карпати: Фастов, Махнєв, Болденков (Лень, 81), Дуць, Климець (Репета, 46), І. Когут (Галенков, 59), Рябов (Ломницький, 86), Ткачук (Тлумак, 46), Чачуа (Приймак, 59), Кожанов (Шах, 76), М. Когут (Тарануха, 59).
Раніше Тлумак перейшов до Карпат.