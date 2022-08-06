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Карпати переграли Минай у контрольному матчі

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Карпати переграли Минай у контрольному матчі
#Карпати, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай програв товариський матч Карпатам.

Гра завершилась мінімальною перемогою львівського клубу з рахунком 1:0.

Товариський матч
06 серпня

Минай - Карпати 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Дуць

Минай: Бандура, Дмитрук, Кравчук, Горін, Гончар, Вітенчук, Твердохліб, Хахльов, Кулієв, Касімов, Вишневський.

Запасні: Колесник, Грайфонер, Голуб, Станкович, Байдал, Паламар, Аксьонов, Чуєв, Трубочкін.

Карпати: Фастов, Махнєв, Болденков (Лень, 81), Дуць, Климець (Репета, 46), І. Когут (Галенков, 59), Рябов (Ломницький, 86), Ткачук (Тлумак, 46), Чачуа (Приймак, 59), Кожанов (Шах, 76), М. Когут (Тарануха, 59).

Раніше Тлумак перейшов до Карпат.

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