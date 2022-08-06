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Манчестер Юнайтед відправить захисника в оренду

Сьогодні 21:11 187 0
Ерік Баї покине Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед відправить захисника в оренду
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Севілья, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Баї

Джерело - football.ua.

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї стане одним з тих гравців, які мають залишити клуб влітку.

Про це повдіомляє talkSPORT.

Футболіст зацікавив іспанську Севілью. Він обрав саме цей клуб, через можливість повернення в Іспанію. Він раніше грав за іспанський Вільярреал.

Баї повідомили, що він має покинути Юнайтед, оскільки новий тренер Ерік тен Гаг хоче скоротити розмір своєї команди.

Центральному захиснику запропонували приєднатися до одноклубника по Юнайтед Алекса Теллеса в Андалусії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавлений в придбанні Арнаутовича.

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