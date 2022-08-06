Манчестер Юнайтед зацікавлений в придбанні Арнаутовича

Джерело - Tribuna.com.
Нападник Болоньї Марко Арнаутович потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Манкуніанці зацікавлені в трансфері 33-річного футболіста.
Сам Арнаутович захопився ідеєю повернення в АПЛ, де він раніше виступав за Вест Гем та Сток Сіті. Однак Болонья бажає втримати австрійця та виставить за нього досить високу ціну.
МЮ знаходиться в пошуках нового форварда через невизначеність з Кріштіану Роналду та травму Антоні Марсьяля.
У минулому сезоні Арнаутович відзначився 14 голами та 1 асистом у 33 матчах Серії А.
Раніше Севілья підписала захисника Манчестер Юнайтед.