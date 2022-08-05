Лобай залишив львівські Карпати

Джерело - ФК Карпати.

У центрального захисника Івана Лобая завершився контракт із львівськими Карпатами і новий не було підписано.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні оборонець провів 19 матчів у складі зелено-білих у Другій лізі та Кубку України.

"Звичайно, мені сумно, що я покинув Карпати, адже цей клуб - моя друга сім’я. Я з 14 років носив на грудях цей герб. Проте настав час рухатися далі. Бажаю усім хлопцям і керівництву клубу всього найкращого та щоб Карпати досягли своїх цілей, які вони поставили перед собою. Ці цілі дуже амбітні. У моїх спогадах залишаться лише позитивні моменти. Зокрема, найбільше пригадується наша 13-ти матчева серія перемог, це були хороші емоції", - заявив Лобай.

Раніше Карпати переграли Ниву у контрольному матчі.