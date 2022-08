Челсі розглядає можливість підписання Обамеянга

Челсі розглядає можливість підписання нападника Барселони П'єр-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб вже контактував щодо його переходу, однак офіційної пропозиції ще не зробив.

Він є одним із кількох варіантів на підсилення.

Chelsea are now considering Pierre Emerick Aubameyang as potential new striker. Discussions have already started on player side, still no bid to Barcelona. 🚨🔵 #CFC



He’s one of the names in Chelsea list after meeting for Sesko and other targets. #FCB pic.twitter.com/hvsqIGpYMJ