Угоду підписано на шість років

Челсі підписав контракт з лівим захисником Брайтона Марком Кукурельєю.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Трудова угода з іспанцем укладена на шість років. Сума компенсації становить близько 65 мільйонів євро.

Зазначимо, що Марк був трансферною метою Манчестер Сіті, який бачив у ньому заміну Олександру Зінченку.

Минулого сезону 24-річний Кукурелья забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі у 38 матчах Брайтона у всіх турнірах.

Раніше капітан Челсі відмовився переходити у Барселону.