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Челсі підписав захисника Брайтона

Сьогодні 15:25 228 0
Угоду підписано на шість років
Челсі підписав захисника Брайтона
#Брайтон, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Челсі підписав контракт з лівим захисником Брайтона Марком Кукурельєю.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Трудова угода з іспанцем укладена на шість років. Сума компенсації становить близько 65 мільйонів євро.

Зазначимо, що Марк був трансферною метою Манчестер Сіті, який бачив у ньому заміну Олександру Зінченку.

Минулого сезону 24-річний Кукурелья забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі у 38 матчах Брайтона у всіх турнірах.

Раніше капітан Челсі відмовився переходити у Барселону.

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