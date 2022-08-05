Джерело - sport.ua.
Челсі підписав контракт з лівим захисником Брайтона Марком Кукурельєю.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Трудова угода з іспанцем укладена на шість років. Сума компенсації становить близько 65 мільйонів євро.
Зазначимо, що Марк був трансферною метою Манчестер Сіті, який бачив у ньому заміну Олександру Зінченку.
Минулого сезону 24-річний Кукурелья забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі у 38 матчах Брайтона у всіх турнірах.
Раніше капітан Челсі відмовився переходити у Барселону.