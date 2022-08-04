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Капітан Челсі відмовився переходити у Барселону

Сьогодні 20:11 392 0
Капітан Челсі остаточно відмовив Хаві
Капітан Челсі відмовився переходити у Барселону
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Сесар Аспілікуета, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Капітан Челсі Сесар Аспілікуета влітку не перейде у Барселону.

Про це повдіомляє інсайдер Жерар Ромеро.

Захисник вирішив залишитися в Челсі і продовжити контракт ще на 2 сезони

Барселона прагнула підписати капітана "синіх", але потрібно було почекати ще кілька днів для ухвалення остаточного рішення. Втім, Аспілікуета зберіг вірність лондонському клубу, за який виступає вже 10 років. Сьогодні вранці іспанець зателефонував Хаві і особисто повідомив про своє рішення.

Раніше повідомлялося, що Барселона узгодила контракт з Аспілікуетою.

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