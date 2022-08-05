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Помер один із легендарних футболістів в історії Латвії

Сьогодні 14:54 373 0
На рахунку Рубінса 117 матчів за національну команду своєї країни
Помер один із легендарних футболістів в історії Латвії

Джерело - sport.ua.

Помер колишній гравець національної збірної цієї країни Андрейса Рубінса, якому було лише 43 роки.

Про це повідомляє пресслужба Латвійської федерації футболу.

Андрейс Рубінс встиг стати справжньою легендою латвійського футболу. На його рахунку 117 матчів та 10 забитих м'ячів за збірну. За кількістю ігор у національній команді Рубінс є другим за всю історію тамтешнього футболу після Віталійса Астаф'євса, який провів 167 поєдинків.

Рубінс розпочинав кар'єру у 1996 році в латвійській Ауді. Згодом пограв за Естер (Швеція), Сконто (Латвія), Крістал Пелас (Англія), Шинник і Спартак москва (обидва - росія), Металург (Лієпая, Латвія), Інтер, Карабах та Сімург (усі - Азербайджан).

Кар'єру гравця Рубінс завершив у 2012 році. Через кілька років після цього почав працювати тренером у штабі Огре, а у 2019 році був головним тренером Ауді.

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