Відомо, скільки Шахтар заробив на трансфері Ігнатенка

Контракт з гравцем підписано на чотири роки

Джерело - Чемпіон.

Французький Бордо викупив українця Данила Ігнатенка в Шахтаря за 1 мільйон євро.

Про це повідомляє Girondinfos.

Контракт з гравцем підписано на чотири роки.

Другу половину минулого сезону півзахисник Данило Ігнатенко провів в оренді у французькому Бордо. Незважаючи на те, що жирондинцям не вдалось втриматись у вищому дивізіоні, українець зарекомендував себе з кращого боку.

🚨Les @girondins étaient tombés d’accord avec le @FCShakhtar pour un transfert de Danylo Ignatenko en fin de saison dernière.



Le club a levé l’option d’achat d’une valeur de 1m€.



Le joueur 🇺🇦 a signé un contrat de 4 ans avec le club 🔵⚪️ pic.twitter.com/NjTDr9pLbr — Girondinfos (@Girondinfos) August 3, 2022

Зауважимо, що в складі Бордо в Лізі 1 Данило зіграв в 11 матчах та віддав три результативні передачі.