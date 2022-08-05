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Відомо, скільки Шахтар заробив на трансфері Ігнатенка

Сьогодні 10:26 271 0
Контракт з гравцем підписано на чотири роки
Відомо, скільки Шахтар заробив на трансфері Ігнатенка
#Бордо, #Шахтар, #Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

Французький Бордо викупив українця Данила Ігнатенка в Шахтаря за 1 мільйон євро. 

Про це повідомляє Girondinfos.

Контракт з гравцем підписано на чотири роки.

Другу половину минулого сезону півзахисник Данило Ігнатенко провів в оренді у французькому Бордо. Незважаючи на те, що жирондинцям не вдалось втриматись у вищому дивізіоні, українець зарекомендував себе з кращого боку. 

Зауважимо, що в складі Бордо в Лізі 1 Данило зіграв в 11 матчах та віддав три результативні передачі.

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