Сесар Аспілікуета влітку змінить клуб

Барселона погодила умови особистого контракту з іспанським захисником Челсі Сесаром Аспілікуетою.

Про це повідомляє AS.

Сторони домовилися про укладання дворічного контракту, за яким футболіст зароблятиме 13 млн євро за сезон.

Наразі невідомо чи платитиме Барса за трансфер. Через накладені на Челсі санкції залишається відкритим питання автоматичного продовження договору після вказаної кількості зіграних матчів в сезоні за англійську команду. Відзначається, що детальні аспекти цієї проблеми активно вирішує агент гравця, Жорже Мендеш.

В поточному сезоні на рахунку Аспілікуети 1 гол та 2 результативних передачі у 23 матчах АПЛ.

Нагадаємо, санкції завадили Челсі поборотися за Голанда.