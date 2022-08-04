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Зоря назвала стартовий склад на матч проти Університаті

Сьогодні 19:27 811 0
Став відомий стартовий склад Зорі
Зоря назвала стартовий склад на матч проти Університаті
#Зоря, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти румунської Університаті.

Актуально: Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

Зоря: Мацапура – Данченко, Імереков, Батагов, Вантух – Назарина, Нагнойний – Чурко, Кабаєв, Булеца – Крістіан.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Снурніцин, Сміян, Мишньов, Хлань, Бражко, Михайленко, Алефіренко, Луньов, Безбородько.

Універсітата Крайова: Лазар – Кепецине, Папп, Рауль Сілва, Банку – Крецу, Матей – Ханка, Рогульїч, Іван – Коліч

Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Скречу, Кимпану, Баярам, Рівалдіньйо, Вледою, Марковіч, Сала, Данчу

Початок о 20:30 за київським часом.

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