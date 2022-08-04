Зоря назвала стартовий склад на матч проти Університаті

Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграє перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти румунської Університаті.
Актуально: Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Зоря: Мацапура – Данченко, Імереков, Батагов, Вантух – Назарина, Нагнойний – Чурко, Кабаєв, Булеца – Крістіан.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Снурніцин, Сміян, Мишньов, Хлань, Бражко, Михайленко, Алефіренко, Луньов, Безбородько.
Універсітата Крайова: Лазар – Кепецине, Папп, Рауль Сілва, Банку – Крецу, Матей – Ханка, Рогульїч, Іван – Коліч
Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Скречу, Кимпану, Баярам, Рівалдіньйо, Вледою, Марковіч, Сала, Данчу
Початок о 20:30 за київським часом.