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Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

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Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
#Зоря, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти румунської Університаті. Матч відбудеться у четвер, 4 серпня, на Арені Люблін у однойменному польському місті. Початок о 20:30 за київським часом.

Зоря гратиме домашній матч у Польщі через війну в Україні.

Пряма трансляція - на телеканалі Setanta Sports та на 2+2 із 15-хвилинною затримкою. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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