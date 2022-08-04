Зоря - Університатя - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти румунської Університаті. Матч відбудеться у четвер, 4 серпня, на Арені Люблін у однойменному польському місті. Початок о 20:30 за київським часом.



Зоря гратиме домашній матч у Польщі через війну в Україні.

Пряма трансляція - на телеканалі Setanta Sports та на 2+2 із 15-хвилинною затримкою. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.