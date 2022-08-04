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Призначено арбітрів на матч Штурм - Динамо

Сьогодні 14:49 549 0
Матч відбудеться 9 серпня, початок - о 21:30
Призначено арбітрів на матч Штурм - Динамо
#Динамо Київ, #Штурм

Джерело - sportarena.com.

Словак Іван Кружляк призначений головним арбітром на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Штурм - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Помічники судді - Браніслав Ханчко, Ян Позор. 4-й арбітр - Петер Кралович (усі - Словаччина).

Головному арбітру матчу 38 років. З 2012 року Іван Кружляк - суддя ФІФА. Вважається найкращим арбітром у Словаччині останніми роками.

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо обіграло Штурм з рахунком 1:0.

Матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться 9 серпня. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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